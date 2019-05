CARACAS – Dopo 190 gare disputate nella regular season, il Torneo Apertura ha dovuto attendere il triplice fischio dell’arbitro per conoscere le protagoniste dei play off. Ne sanno qualcosa Accademia Puerto Cabello e Deportivo La Guaira, che hanno subito un gol in pieno recupero ed hanno visto sfumare il sogno di essere nel G8. Mentre ad uscirne favorito é stato l’Atlético Venezuela.

Carabobo, Caracas, Mineros, Estudiantes de Mérida, Aragua, Zamora, Zulia ed Atlético Venezuela saranno le protagoniste dell’Octagonal.

A Puerto Cabello, gara pirotecnica tra Accademia ed il Deportivo Táchira (2-2). I padroni di casa si portano in vantaggio dopo un giro di lancette con Rolando Chacón, i gialloneri trovano il pari al 22esimo con Carlos Cermeño.

Al 38esimo, Chacón riporta in vantaggio l’Accademia. Con questo risultato la squadra di Puerto Cabello si sarebbe qualificata por la festa degli otto. Ma quando la Bombonerita era pronta ad esultare é arrivata la pennellata di Giancarlo Maldonado (92’). Risultato che stravolgeva la classifica, per i padroni di casa significava dire addio al sogno playoff, mentre gli andini dovevano attendere il finale sugli altri campi per capire se festeggiare o iniziare a preparare il Torneo Clausura. Ma non sono arrivate notizie positive. Gli andini sono rimasti eliminati per la differenza reti.

Questo incontro ci ha lasciato come cartolina un Giancarlo Maldonado in lacrime dopo la rete segnata. Il motivo? Quel gol estrometteva dai play off la squadra allenata da suo papá, Carlos.

Poi, bisogna segnalare che alcune ore prima del fischio d’inizio. Il pullman che trasportava al Deportivo Táchira é stato fermato in un posto di blocco durante alcuni minuti.

In un’altra delle sfide al cardiopalma, Estudiantes de Mérida e Deportivo La Guaira hanno pareggiato 2-2 nello stadio Metropolitano.

Accademici in vantaggio al 12º con Andris Herrera, gli arancioni ribaltano la situazione con Jean Fuentes (38’) e César “maestrico” Gonzáles (41’). Anche qui, quando La Guaira pregustava la qualificazione arriva il gol di William Díaz (90’+1). Biancorossi a i play off, mentre per La Guaira stagione da dimenticare.

Come dice il famoso proverbio: “tra i due litiganti il terzo gode”, cosí é stato per l’Atlético Venezuela che grazie alla vittoria 2-1 contro l’Estudiantes de Caracas si qualifica per differenza reti (+4 contro il +3 del Táchira) chiudendo all’ottavo posto. Il goleador dei “nacionales” é stato Edder Farías con una doppietta (50’ e 59’). Mentre il gol della bandiera dell’Estudiantes é stato segnato da Francisco Carreño (65’).

Sorride anche lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano che batte di misura il Deportivo Lara ed entra nell’Octagonal. Il gol partita é stato griffato da Brayan Moya (41’).

All’Aragua é bastato un gol di Henry Plazas (23’) per mandare al tappeto i Metropolitanos é timbrare il biglietto d’ingresso nella festa degli otto.

Vittoria a valanga del Caracas contro il Llaneros. I goleador sul campo dell’Olímpico sono stati di Arquímedes Hernández (16’), Jorge Echeverria (19’ calcio di rigore), Carlos Espinoza (55’) e Robert Hernández (86’ e 90’+3).

Hanno completato il programma della 19ª giornata: Deportivo Anzoátegui – Carabobo 0 – 1, Mineros – Portuguesa 6 -0, Monagas – Lala FC 3 -0 e Trujillanos – Zamora 0-3.

(di Fioravante De Simone)