CARACAS – Il karate venezuelano é in festa grazie alle prestazioni di Andrea Armada. La campionessa nata 19 anni a Caracas fa si é aggiudicata due medaglie d’oro nel Campionato Centroamericano e dei Caraibi che é andato in scena a San José, in Costa Rica.

Le medaglie conquistate da Armada sono arrivate nella modalità Under 21 ed Adulta. Grazie alla performance sul tatami costaricano, la creola si mantiene in vetta alla classifica del ranking nazionale e si conferma come una delle massime esponenti nella modalità del kata.

Con la partecipazione di San José, la Armada migliora il terzo posto ottenuto nel 2018 nel torneo andato in scena a Barranquilla, in Colombia. La competizione appena conclusa in Costa Rica gli é servita anche come test in chiave Giochi Panamericani, che si svolgeranno tra il 26 luglio e l’11 agosto, e dove la creola é una delle speranze medaglie del Venezuela.

Voltata la pagina del torneo di San José, la diciannovenne “caraqueña” volerà in Spagna dove continuerà la sua preparazione per i Panamericani.

La terra di Bolívar, esulta non solo per i due ori conquistati da Armada, ma anche per il secondo posto, alle spalle della Colombia, nel medagliere nel Campionato Centroamericano e dei Caraibi grazie alle 19 medaglie (6 ori, 4 argenti e 9 bronzi).

Gli ori sono arrivati grazie a Claudymar Garcez (Kumite – 61Kg), Marianth Cuervo (Kumite – 68kg), Jovanni Martínez (Kumite – 60Kg), Andrés Madera (Kumite – 67kg) e la squadra maschile di Kumite.

Gli argenti, sono finiti sui colli di Genesis Navarrete (Kumite – 55kg), Freddy Valera (Kumite – 84Kg), Javier Arteaga (Kumite – 60kg) e Cleiver Casanova (Kata).

Infine i bronzi sono stati conquistati da: Omaira Molina (Kumite +68Kg), Josed Ortuño ( Kumite – 75kg), Pierina Alvez (Kumite – 68kg), Carmen Singer (Kumite – 61kg), squadra femminile di Kumite, Andrés Contreras (Kumite – 60kg), Edgar Chavez (Kumite +84kg), Miguel Galindo (Kata).

(di Fioravante De Simone)