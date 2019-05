CARACAS – La venezuelana Lilibeth Chacón, del team colombiano Hernán Buenahora, si é aggiudicata il Tour Femminile del Venezuela.

L’evento ciclistico che si é disputato durante il fine settimana ha attraversato le principali strade dello stato Cojedes ed ha radunato 40 cicliste provenienti da Brasile, Cile, Colombia e Venezuela.

La Chacón ha completato l’intero percorso del Tour Femminile con un crono di 3 ore 19 minuti e 24 secondi. La creola si é lasciata alle spalle la brasiliana Clemilde Fernandes (3 ore 20 minuti e 58 secondi) e la sua connazionale María Briceño (3 ore 21 minuti e 44 secondi). A i piedi del podio sono arrivate Sonia Monares (Colombia) e Wilmary Moreno.

“Voglio ringraziare Dio per questa vittoria. É una benedizione poter portare a casa punti preziosi nella mia corsa verso Tokyo 2020. Era un percorso duro, ma io do sempre il massimo per poter essere tra le prime” ha dichiarato Chacón al termine della gara.

Il Venezuela festeggia anche per Angie González, l’olimpionica che ha vinto la seconda tappa del Tour. Ha guidato anche la terza tappa, quando mancavano 15 chilometri si é separata dal gruppo insieme alla Chacón, Clemilde e Marcia Fernández, ma nel rush finale é stata superata dalle avversarie favorendo la vittoria della sua connazionale.

La classifica a punti dello sprint é stata vinta dalla colombiana Luisa Parra che ha messo in bacheca 10 punti lasciandosi alle spalle la creola María Briceño (7 punti) e la brasiliana Jenilde Fernandes (6). La maglia della miglior giovane é finita sulle spalle della colombiana Marioly Sosa.

(di Fioravante De Simone)