CARACAS – Cuando se habla de Coaching, se habla de problemas muy puntuales, por supuesto cuando se crea, nace como una herramienta muy poderosa y muy precisa. Antes del Coaching existe lo que es la PNL o Programación Neurolingüística, herramienta en la que se fundamenta.

Eduardo Malek, quien también es director de la firma ATG Consulting Global, indicó que hoy en día, se necesita entender, lo que está pasando en las empresas, y la comprensión pasa por un contexto holístico, es decir, no se puede evaluar una organización y su situación dentro de la crisis del país, sin evaluar previamente la condición que pueden tener los trabajadores dentro de esa crisis.

Explicó que las empresas se organizan como una corporación viviente, porque están constituidas por personas y cada una de ellas tiene una manera de pensar y de relacionarse de forma distinta con la realidad.

Hoy las empresas buscan la asesoría, porque no quieren que las personas en la organización crean que sus problemas se solucionarán solo con aumentarles el sueldo, sino que existen otras alternativas.

Las empresas buscan fidelizar al empleado con la orientación que pudiera tener la organización en ese momento y observar que hay varias aristas, porque una empresa no se puede dirigir como hace 20 años, donde posiblemente la única variable a considerar era como producir más dinero y por consiguiente como generar más beneficios a los trabajadores.

“El beneficio no se traduce solamente en lo metálico sino en la fidelización emocional que se logre con cada uno de los trabajadores, y para ello, la empresa debe ser capaz de atender las necesidades de sus empleados desde ese punto de vista”.

Hay personas que necesitan apoyo, reconocimiento, entendimiento y la empresa debe evolucionar en ese sentido, precisó el especialista de la PNL.

Herramienta terapéutica

“Cuando me solicitan Coaching para una empresa, directiva o grupo de gerentes, terminamos haciendo PNL, porque analizamos la fisiología organizacional, lo cual comienza desde el entorno donde está la empresa, el país, la ciudad donde se encuentra, las condiciones ambientales y de seguridad, hasta lo que desee trascender la compañía”.

La PNL, indicó Malek, es una herramienta terapéutica que nace hace 45 años y que a través de un método, se obtienen soluciones haciendo preguntas, no induciendo a las personas ni a las cosas, sino que mediante las propias respuestas se generan soluciones.

A pesar de ser el coaching una excelente herramienta, no abarca tantos contextos ni variables como la PNL, el coaching puede trabajar una parte muy específica como por ejemplo mejorar las ventas de una empresa.

Según Malek, con la PNL se pone en práctica todo el proceso de aprendizaje, se tiene que experimentar lo que se sabe para lograr plena comprensión de a dónde se quiere llegar, y ello está basado en el sistema de creencias e íntimamente relacionado con los valores individuales.

Empresas vs crisis

A nivel empresarial, hoy en día, falta mucho por aprender, “qué es realmente lo que está pasando y qué es realmente lo que se quiere”, expresó el terapeuta.

Cuando se trabajan los procesos organizacionales, las personas deben identificar qué hacen, cómo lo hacen y qué estrategia utilizar dentro del esquema empresarial. Así el Coaching interviene reflexionando sobre lo que debería hacerse para conseguir resultados diferentes.

Se tiene que hacer consciente la crisis y generar estrategias, no para salir de ella, sino para gestionarla, porque cuando se habla de la situación actual del país, la crisis no es generada por la empresa. Si se toma conciencia de que algo no está funcionando, se detiene la forma de lo que está haciendo y se generan nuevas tácticas.

“Hay algo preocupante en todo esto, nosotros en general, como sociedad no nos hemos dado cuenta de lo que pasa realmente y estamos como en la película Matrix, dormidos, pensando que las cosas pueden cambiar si seguimos haciendo lo mismo”, dijo Malek.

Posiblemente, se ha llegado a un punto donde las cosas no cambian periódicamente, sino que tenemos que tomar medidas diferente para producir esos cambios, indicó.

Si se hace un estudio de cuantas empresas han cerrado en los últimos 10 años en Venezuela, se observa que la producción a nivel nacional está por el piso, asimismo, sorprendería saber que en el país todavía se puede producir, lo que hay es que cambiar la forma de cómo hacerlo.

Para ello, el especialista recomienda visualizar, ”cómo nos vemos”, siendo gerentes, líderes, coordinadores, jefes o empleados, dentro de una organización y posteriormente, realizar la pregunta: “qué queremos como empresa, cómo nos gustaría que fuera la organización dentro de 5 años”, es decir, tener un horizonte, porque ese punto es al que se puede optar por las condiciones de Venezuela, así se debe hacer una visión realista de lo que realmente se quiere y se puede alcanzar, puntualizó.

Maria Elvira Bargiela