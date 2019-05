(ANSA) – ROMA, 21 MAG – “L’Europa dipenderà se vince chi vuole distruggerla, chi vuole conservarla o noi che vogliamo cambiarla radicalmente per dare slancio. Chi vuole distruggere l’Europa è portatore di un progetto che lascia sole le persone, alla mercé delle economie globali. I sovranisti sono i principali nemici della sovranità italiana che viene messa in discussione dalla solitudine e dai rapporti di forza tra noi e le potenze globali”. Così il leader Pd Nicola Zingaretti al forum dell’ANSA. “L’Europa a cui io penso è una comunità unita che finalmente affronta insieme tutti i temi, dall’immigrazione alla battaglia ai paradisi fiscali anche europei, e mette in campo un gigante mondiale per difendere i cittadini europei – ha proseguito -. Nessun paese europeo ce la fa da solo, sarebbe da stupidi e in futuro io spero nell’elezione diretta del presidente degli Stati Uniti d’Europa. Dobbiamo andare avanti e rendere i cittadini uniti e più forti per competere con i cinesi e i russi”.