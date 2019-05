(ANSA) – ROMA, 21 MAG – “Non consiglio di lanciare queste sfide al governo da parte dei Benetton, abbiamo un tavolo molto serio al Mit per la revisione delle concessioni perché la ferita del Ponte Morandi è ancora aperta. Detto questo nessuno pensi che si entra in Alitalia per comprare il silenzio del governo su altri dossier”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio al Forum ANSA.