(ANSA) – VENEZIA, 21 MAG – “La sensazione è positiva… siamo in finale e lo dedico a tutti quelli che mi dicevano che avevo sbagliato a presentare la domanda e che era una presa in giro”. L’ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia parlando della riunione del Cio con la quale il 24 giugno si deciderà chi ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026. “Noi abbiamo il più bel progetto, il più bel dossier, una squadra compatta e i cittadini dalla nostra parte – ha continuato – oltre l’80% dei cittadini delle località interessate vuole le Olimpiadi, cosa che a Stoccolma non accade”. “Per noi sarà un rinascimento – ha infine concluso – non solo della montagna ma anche del Veneto, della Lombardia perchè abbiamo un bel progetto di promozione diffusa dei nostri territori che farà bene a tutti”.