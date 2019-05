(ANSA) – BERLINO, 21 MAG – “Quando ho iniziato ad avvicinarmi alla Formula 1 avevo due modelli: Jackie Stewart e Niki Lauda. Ho avuto la possibilità di passare due anni al suo fianco. Sono state le più belle e le migliori stagioni della mia carriera”. E’ il ricordo di Alain Prost che con il pilota austriaco scomparso oggi condivise l’abitacolo della McLaren nel biennio 1984-’85. Lauda gli tolse il titolo per mezzo punto nel 1984, ma il francese assicura che non gliene volle mai per questo. “Mi ha insegnato come vedere le cose nella giusta prospettiva – afferma Prost – Quando non mi sentivo bene, dopo una sconfitta, mi ha insegnato come staccare. Mi ha fatto bere il mio primo whiskey, nel 1984, per liberare la mente. Mi ha insegnato a creare compartimenti stagni. Quella era la sua filosofia”.