MILANO. – La settimana della paura. La disfatta di Napoli porta l’Inter lì dove non voleva arrivare, giocarsi la Champions e quindi tutta la stagione negli ultimi 90′ contro una squadra ancora in lotta per la salvezza come l’Empoli. La peggior prospettiva possibile, dopo aver sprecato una quantità impressionante di match point per la qualificazione, l’ultimo al San Paolo.

Tredici punti nelle ultime nove gare e solo una vittoria nelle ultime cinque partite, è questo il ruolino di marcia con cui l’Inter si presenterà alla sfida decisiva con i toscani, con il sorpasso dell’Atalanta e il rischio concreto di chiudere quinti. Come l’anno scorso, una squadra che arriva in affanno all’ultima giornata, con il destino nelle proprie mani e costretta sempre a vincere per evitare spiacevoli sorprese nell’ennesimo finale thrilling.

A Napoli si è vista la solita Inter degli scontri decisivi, una squadra fragile mentalmente e in affanno fisicamente, senza idee e senza nemmeno carattere. In sostanza un gruppo senza anima, segnato dalle voci sul futuro ma anche da una stagione in cui i casi extracampo si sono susseguiti uno dietro l’altro, con ultimo quello Icardi-Wanda Nara (con la moglie-manager che in un video su Instagram ha pure insultato i telecronisti Sky, colpevoli di aver definito inutile il gol dell’ex capitano a Napoli).

Il rischio ora è il riaffiorare di quella paura che già aveva bloccato i nerazzurri in Champions contro il Psv quando, costretti a vincere, si erano riscoperti senza carattere. Esattamente come nelle altre due sfide ”senza domani” con Lazio in Coppa Italia e Eintracht in Europa League, giocate tutte a San Siro.

Dall’altra parte, si presenterà un Empoli in spolvero, che arriva da tre vittorie consecutive e con la quarta potrebbe pure centrare la salvezza: insomma, non proprio una avversaria in disarmo. Così, mentre sui social è partita la contestazione verso uno Spalletti sempre più in difficoltà, la società ha scelto di provare a mantenere alta la concentrazione, a partire dagli eventi pubblici: niente partecipazione al Gentleman FairPlay 2019 dove erano attesi dirigenti e calciatori nerazzurri.

Spalletti, dal canto suo, ha provato a rianimare i suoi nel primo allenamento ad Appiano (alla presenza del ds Ausilio) dopo il ko di Napoli, con un discorso soprattutto per cancellare il timore di potersi complicare la vita da soli, quello che in molti temono. Una situazione non facile, anche perché i giocatori sono i primi a sapere che, comunque finisca domenica, nella prossima stagione sulla panchina dell’Inter non ci sarà più Spalletti, con Antonio Conte sempre più vicino. Ma la qualificazione Champions resta fondamentale, per le casse del club (vale 50 milioni circa) e per il futuro: gli alibi sono finiti, l’Inter con l’Empoli non può più sbagliare.