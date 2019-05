(ANSA) – ROMA, 21 MAG – Tre giornate di squalifica per il giocatore del Chievo Federico Barba e nove fermati per un turno: sono queste le decisioni del giudice sportivo della serie A, Gerardo Mastrandrea in riferimento alle partite della 37/a giornata del campionato. Per una giornata sono stati squalificati: Federico Bernardeschi e Blaise Matuidi (Juventus), Giuseppe Pezzella (Genoa), Joaquin Correa (Lazio), Hans Hateboer (Atalanta) Kalidou Koulibaly e Allan (Napoli), Pavel Stepinski (Chievo), Romeo Zeegelaar (Udinese). Fermato per due giornate l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella e inibizione fino al 31 maggio per Giancarlo Antognoni. Il giudice sportivo ha poi inflitto multe al Napoli (10mila euro per aver esposto uno striscione offensivo nei confronti della tifoseria avversaria), alla Roma (10mila euro per lancio di fumogeni) e Fiorentina (3000 euro per il lancio di una bottiglietta in campo).