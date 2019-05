(ANSA) – BOLOGNA, 21 MAG – A Fiorano Modenese si torna nelle piazze per parlare, confrontarsi, giocare, capire, ridere e imparare cose nuove. Si intitola ‘Piazze #Sodinonsapere’, la neonata rassegna di tre giorni, dal 31 maggio al 2 giugno, organizzata dal comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con Elastica e con il patrocinio del Comune di Fiorano e della Regione Emilia-Romagna. Un fitto programma di incontri e dibattiti per approfondire i temi d’attualità. Tra gli ospiti Enrico Letta, Motta, Marianna Aprile e Stefano Bartezzaghi, Makkox, Vito Mancuso, il Terzo segreto di Satira e tanti altri. I protagonisti della rassegna si ritroveranno tra le piazze, il Teatro Astoria e la biblioteca Bla di Fiorano, per raccontare l’attualità da punti di vista diversi ed interpretare i temi dell’oggi con una visione complessiva. A partire da questa prima edizione, ogni anno ‘Piazze #Sodinonsapere’ dedicherà, inoltre, una particolare sezione alle monografie: un focus su un protagonista della letteratura, una sorta di tributo affettivo da parte di chi ha trovato nelle pubblicazioni dell’autore prescelto uno spunto di riflessione importante. Natalia Ginzburg è al centro dell’edizione 2019. La biblioteca Bla ospiterà, in apertura e chiusura della rassegna, sabato 1 giugno dalle 13 alle 23, la proiezione del film “Caro Michele”, diretto da Mario Monicelli e basato sull’omonimo romanzo di Natalia Ginzburg, e ancora una serie di filmati estratti dalle teche Rai dedicati all’autrice. La ludoteca Barone Rosso, sarà invece laboratorio nel giardino del Bla con un gioco dedicato ad adulti e giovani over 16, che riscopre il tema del divertirsi nelle piazze. (ANSA).