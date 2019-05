CARACAS – El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Miguel Matheus, explicó que ninguna autoridad en Venezuela puede adelantar las elecciones del Parlamento, debido a que en el país existe un régimen constitucional presidencialista y no parlamentario, que no puede quebrarse en ninguna circunstancia.

“El artículo 13 del Estatuto que Rige la Transición hacia la Democracia ratifica que la Legislatura de la AN concluye el 4 de enero de 2021, por mandato del electorado venezolano”, expresó Matheus.

El abogado constitucionalista indicó que la única forma de disolver el hemiciclo, es empleando el artículo 240 de la Constitución, que esboza que el Presidente de la República puede hacerlo solo si el Poder Legislativo ha removido al Vicepresidente Ejecutivo tres veces consecutivas por medio de una moción de censura.

Añadió que en la actualidad este articulo no aplica para la AN, porque “no ha hecho tal cosa y, a todo evento, Nicolás Maduro es un usurpador y no es Presidente de la República. Por eso no podría disolver legítimamente la AN ni siquiera en el supuesto permitido en la Constitución”.

“La AN sigue ejerciendo sus funciones constitucionales, sigue ejerciendo el mandato que le dio el pueblo de Venezuela en las elecciones del seis de diciembre de 2015 y, lo más importante, sigue siendo el sustento institucional de la Presidencia Encargada de Juan Guaidó”, puntualizó el político.

Por su parte, la ex magistrada, Blanca Rosa Mármol, señaló que es visible que el régimen de Nicolás Maduro, intentar disolver la AN.

“Yo sí creo que este es el fin de la República; porque lo que nos venía quedando era la AN; además de un presidente constitucional, que tenemos ahora, y desde el principio, desde que perdieron las elecciones legislativas, la idea era ir contra la AN, y ahora la están llevando hasta su última expresión”, expresó en una entrevista.

Indicó que el panorama de disipación es claro, porque han detenido al diputado, Edgar Zambrano, y al jefe del despacho de Juan Guaidó, Roberto Marrero, y aseveró que el régimen ha manifestado en varias ocasiones que habrán más lotes de detenidos.

Proponen adelantar elecciones de la AN

Por otro lado, Nicolás Maduro, propuso este lunes a la oposición adelantar las elecciones del Parlamamento.

“Vamos a legitimar a la única institución que no se ha legitimado en cinco años. Vamos a elecciones adelantadas de la Asamblea Nacional para ver quién tiene el pueblo, quién tiene lo votos y para ver quien gana”, retó.

Recordó que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es un organismo autónomo del Estado, que cumple con las funciones “constitucionales” y de alcance “plenipotenciario” para asumir las competencias legislativas.