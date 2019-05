CARACAS – El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, desestimó este martes, 21 de mayo, en una sesión de la Asamblea Nacional (AN), la propuesta que realizó Nicolás Maduro, el día de ayer, de adelantar las elecciones del Parlamento.

“Es muy cínico que pidan adelantar las parlamentarias cuando todos sabemos que lo que nos trajo aquí fue no celebrar elecciones libres, es cínico decirle que van a extender un periodo de una constituyente que no existe, que no hablan de los problemas que aqueja a los venezolanos, disociación y locura”, expresó el político.

El también presidente de la AN señaló que una elección libre habla de que una nación goce de libertad. Afirmó que para celebrar unos comicios en su país, es necesario la reinstitucionalización de cada una de los poderes del Estado.

El presidente de la An les pidió a los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que den un paso hacia adelante para que se genere un cambio en Venezuela.

“Si hay gente con raciocinio que no quieren arrastrar a Venezuela al colapso dentro de la FANB es momento que den un paso adelante (…) ¿se van a dejar arrastrar a la locura, la catástrofe en la que está inmersa Venezuela o por el contrario se construirá una alternativa clara?” cuestionó.

El líder opositor tildó el entorno de Maduro como una “gente disociada”. Sostuvo que es muy preocupante oberservar como el entorno del gobierno se ha alejado de la realidad.

Recordó que la AN tiene una ruta planteada muy clara que consiste en el cese de la usurpación, un gobierno de transición y la realización de unas elecciones libres.

Guaidó insistió que la oposición insistirá en atender al pueblo de Venezuela y a la emergencia humanitaria.