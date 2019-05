CARACAS- El economista y experto petrolero, José Toro Hardy, aseguró que la crisis en Pdvsa llegó a tal nivel que Venezuela tuvo que pasar de ser productor y exportador de gasolina a importar la misma de otros países como Rusia y EEUU.

“Venezuela fue un gran exportador de petróleo gracias a su red de refinerías las cuales disponían de plantas de craqueo catalítico con la que se convierte el crudo pesado en productos livianos, todo el Caribe llegó a abastecerse de gasolina venezolana, éramos un gran exportador de gasolina pero nada más dos refinerías están trabajando al 10% de su capacidad y me refiero a las de Amuay y Cardón”, expresó Hardy.

Toro Hardy recordó que durante la cúspide de Pdvsa “Venezuela llego a producir 1.300.000 barriles diarios de gasolina por eso es que llegamos a ser unos grandes exportadores de gasolina para ser importadores de gasolina”.

Dijo también que “el suministro de gasolina venía de nuestras propias refinerías pero en la medida de que fueron viniéndose a pique tuvieron que importar primero aditivos que antes producíamos aquí y también a importar gasolina dese EEUU y de otros sitios como Rusia no tiene las mismas características que necesitamos”.

El experto petrolero desestimó la versión del chavismo en la que culpa a las recientes sanciones contra Pdvsa generaron la crisis en la industria.

Realmente la crisis en Pdvsa comenzó luego de que Chávez despidiera a 20.000 trabajadores de la empresa, los cuales tenían años de experiencia en petróleo. “El problema que estamos sufriendo los venezolanos comenzó en 2002 y 2003 cuando despidieron a 20.000 trabajadores de Pdvsa, cada uno de ellos tenía 15 años trabajando para la industria, de allí en adelante Pdvsa nunca llego a tener el personal capacitado que tenía antes y comenzó a decaer cada vez más”.

“Yo no sé si es culpa de las sanciones de EEUU que despidieran en 2002 y 2003 a 20.000 trabajadores, o que cayera dramáticamente la producción, las sanciones apenas tienen meses y este es un problema que viene acumulándose desde hace años, en este momento si se suman las sanciones, pero no es solo eso, es que muchos proveedores no quieren suministrarle a Venezuela porque paga mal”.

Explicó que para recuperar la industria se requeriría de una gran inversión privada. “Habría que invertir o gastar unos 25 o 30.000 millones de dólares en los próximos 8 años para recuperar el nivel de producción que teníamos hace 20 años”.

El economista también comentó sobre el deterioro de la industria y acotó que no se llegó a sentir sus efectos por el aumento exponencial que tuvieron los precios del petróleo entre el año 2000 y 2012.

En los años siguientes los precios del petróleo llegaron a estar tan altos que nadie se preocupó del estado de la industria, empezaron a cerrar un número enorme de pozos petroleros y llego un momento en que las refinerías tuvieron accidentes graves como el de Amuay en 2012, puntualizó.