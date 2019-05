CARACAS – Joel García, abogado del jefe del despacho presidencial de Juan Guaidó, Roberto Marrero, indicó que el Ministerio Público ha negado el acceso al expediente de su cliente y ha impedido la comunicación eficaz con su defendido.

“El régimen de Nicolás Maduro no ha permitido el acceso al expediente porque sabe que es inocente. Vamos a ciegas a una audiencia preliminar”, expresó.

García destacó que desde el momento que detuvieron a Marrero, la defensa y sus familiares lo han podido ver solo una vez. Denunció que el tribunal que lleva el caso, no ha dado despacho, lo que genera que el juicio se encuentre en un “limbo juridico”.

“Esperamos a que se fije la fecha de la audiencia preliminar. No debemos olvidar que Roberto es un preso de conciencia, es inocente y el régimen lo sabe. Si viviéramos en un país con Estado de derecho, sabemos que Marrero estaría en libertad. Este es un caso político y el régimen mantiene una situación de incertidumbre. Es una condena anticipada”, explicó García.

Por su parte, Reinaldo Marrero, hermano de Roberto Marrero, reiteró su inocencia y aseguró que la dictadura no logrará doblegarlo.

“Como familia, estamos sumamente preocupados. La audiencia de presentación de Roberto tuvo muchas irregularidades. A pesar de ser inocente, ni sus abogados han podido verlo. Roberto es inocente de todos los cargos que se le imputan. Un padre con un ápice de responsabilidad, no tendría armas largas ni granadas en el cuarto de su hijo de 8 años”, sostuvo.

Manifestó que la justicia en Venezuela no existe y afirmo que el régimen utiliza a los presos políticos para intimidar y generar miedo.

El pasado 21 de marzo, fue allanada la residencia de Marrero, y desde ese día han trascurrido dos meses desde que el venezolano fue detenido.

Ante esta detención, el MP emitió una acusación con los delitos de: ocultamiento de armas y municiones, legitimación de capitales, conspiración y asociación para delinquir.

No obstante, Marrero en su audiencia de presentación, declaró que no era “conspirador ni terrorista, mi lucha política es de frente. Trabajo de frente, convencido de que Venezuela va a cambiar para todos los venezolanos. No soy usurpador, para querer mejorar este país no se necesita cargo alguno. Estoy comprometido y no me voy de mi país, porque eso significaría darles la razón”.