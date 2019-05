CARACAS – Quando mancano 67 giorni all’inizio dei Giochi Panamericani Lima 2019, il Comité Olímpico Venezolano (COV) ha iniziato una serie di attività per selezionare il portabandiera della spedizione creola. La campagna si chiama “Abanderado del pueblo. #YoQuieroMiTricolor”

La selezione avverrà tramite una scheda elettronica presente sul sito del COV (www.covoficial.com.ve). Tra i 12 papabili c’è l’italo-venezuelano Jefferson Milano della BMX.

Oltre al ciclista di origine italica sono in corsa: Génesis Rodríguez (sollevamento pesi), Elvismar Rodríguez (judo), Daniel Dhers (BMX Freestyle), Joan Guzmán (pattinaggio); Luilys Pérez (lotta greco romana), Diego Vera (nuoto di fondo), Rosanny Alvarez (surf), Francisco Bellorín (surf), Julio Mayora (sollevamento pesi), Jovanni Martínez (karate do) e Virginia Dellán (taekwon do.

“Se ben é noto che ogni comitato nazionale può selezionare il suo portabandiera per ogni evento del ciclo olimpico, noi vogliamo che i venezuelani scelgano in una maniera democratica lo sportivo che impugnerà la bandiera durante la ceremonia d’apertura dei giochi” ha dichiarato Eduardo Álvarez, presidente del Comité Olímpico Venezolano.

L’idea di scegliere il portabandiera tramite votazione é nata prima dei Giochi Olimpici di Pechino 2008. In quell’occasione ad avere l’onore di sventolare la bandiera del Venezuela nello stadio olimpico della capitale cinese fu la nazionale femminile di softball. Da lì in poi i portabandiera sono stati selezionati con lo stesso metodo.

Al momento il Venezuela avrà in gara 303 sportivi nei Juegos Panamericanos suddivisi nel seguente modo: 169 maschi e 134 donne. Questa cifra potrebbe aumentare nei prossimi giorni durante le qualificazioni nel canottaggio, atletica, tennis, judo, tennis tavolo e nuoto. Gli sport in cui la terra di Bolívar avrà rappresentanti sono 21, dove spiccano: ginnastica artistica, ippica, judo, karate, lotta, pallacanestro, pallanuoto, pugilato, scherma, softball, tiro sportivo ed altri.

I Giochi Panamericani sono in programma a Lima, in Perù, tra il 26 luglio e l’11 agosto.

(di Fioravante De Simone)