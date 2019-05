MILANO. – Puntare a vincere gli Europei Under21 è un ”obbligo” per il ct Gigi Di Biagio e ”un sogno da coronare per i tifosi” secondo il presidente della Figc Gabriele Gravina. Il countdown per la prima edizione mai organizzata in Italia – in programma dal 16 giugno – è iniziato: è stato svelato l’inno ufficiale degli Azzurrini (‘Benvenuti in Italy’, cantato da Rocco Hunt) e tra due settimane seguiranno le convocazioni per il raduno, con le incognite per le condizioni di Calabria e Parigini infortunati.

Ma nessuno nasconde le ambizioni di gloria, con la speranza di spezzare finalmente un digiuno lungo 15 anni. ”L’Italia è forte – sentenzia Di Biagio -, ci sono grandi aspettative. La gente mi ferma per strada e mi chiede di vincere. Noi siamo consapevoli del nostro valore, di essere una grande squadra e abbiamo l’obbligo di provarci, di arrivare in finale. Io penso sempre che i miei siano i più forti, anche quando non lo sono. Figurarsi adesso”.

Ad eccezione di Donnarumma (andrà Meret tra i pali), verranno convocati tutti i migliori talenti del nostro calcio: da Federico Chiesa a Nicolò Barella, da Lorenzo Pellegrini a Gianluca Mancini, fino a Moise Kean, Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, esclusi proprio per questa ragione dal Mondiale Under20.

Di Biagio preferisce non fare nomi ma ammette che proprio ”sette giocatori” raggiungeranno il ritiro intorno al 12 giugno, al termine degli impegni con la Nazionale di Roberto Mancini per le gare di qualificazione ad Euro2020:

”Questo significa che abbiamo svolto il nostro lavoro nel migliore dei modi. Con Mancini c’è condivisione totale, ci sentiamo praticamente ogni giorno. Incontreremo tante difficoltà, tra la formula e la concorrenza agguerrita, ma giochiamo in Italia, siamo l’Italia, siamo una squadra forte e quindi non possiamo pensare di arrivare in fondo”. Una aspirazione condivisa da Gravina: ”L’Italia merita questo successo, merita di dare una risposta ai nostri stupendi tifosi e coronare un sogno che stiamo inseguendo da 15 anni”.