CARACAS- La vicepresidente de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, manifestó que los venezolanos y la comunidad internacional deben asumir que con el gobernante Maduro no hay posibilidad de unos comicios democráticos.

Becerra a través de su cuenta en Twitter indicó: “asumamos de una vez un hecho cierto: con Maduro en el poder no habrá unas elecciones democráticas nunca”.

A su juicio, considera que Maduro “desde que perdió por goleada las de 2015 ha manipulado todas las convocatorias”. En este sentido, cuestionó “¿Cómo se podría presumir buena fe? Todo lo contrario”.

“No, Maduro, usted no tiene rivales, sólo secuestrados. Usted no puede convocar nada. Todo el poder que usurpa es ilegítimo desde el 10 de enero. Para que Juan Guaidó y la Asamblea Nacional (AN) convoquen elecciones creíbles y justas, primero debe abandonar Miraflores. Entréguese”, comentó.

“Por eso, para que haya unas elecciones libres de verdad, primero tiene que salir Maduro y se tiene que nombrar un gobierno de transición que genere las condiciones imprescindibles para que se produzcan”, dijo Becerra.

La eurodiputada manifestó que el chavismo controla el sistema electoral y la justicia en Venezuela, y que “Maduro no tiene rivales, sino secuestrados” en ese país.

Para la legisladora europea, expresó que luego de la salida del poder de Maduro, se podrá instrumentar un Gobierno de transición y elecciones democráticas.

Por su parte Marco Rubio senador estadounidense se refirió a la propuesta de Nicolás Maduro de elecciones anticipadas para la Asamblea Nacional manifestando: “Maduro dijo “Quiere elecciones ahora”. Pero lo que quiere es acelerar el calendario para las elecciones de la Asamblea Nacional, para que su control de todos los medios y de la comisión electoral le permita reemplazar la legítima por una ilegítima”, puntualizó.