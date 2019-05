(ANSA) – ROMA, 22 MAG – “Viene multata l’inosservanza delle leggi e delle indicazioni. Salvare è sacrosanto, ma se tu salvi e sei vicino alla Tunisia o a Malta e non vai in Tunisia o a Malta, te ne freghi delle indicazioni delle capitanerie di porto, della guardia di finanza e metti a rischio la vita di chi hai salvato facendo centinaia di miglia pur di arrivare in Italia, evidentemente sei scorretto e fai traffico di esseri umani e quindi la paghi come chi passa col rosso”. Lo ha detto da Bari il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, spiegando alcuni passaggi del decreto sicurezza bis. “Se passi col rosso paghi una multa, se infrangi le leggi in mare, paghi una multa, se guidi ubriaco ti sequestro la macchina, se non rispetti le leggi ti sequestro la barca” ha aggiunto il ministro.