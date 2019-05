(ANSA) – BRUXELLES, 22 MAG – Marc Wilmots, 50 anni, ex selezionatore del Belgio, ha firmato il contratto che lo lega alla nazionale dell’Iran fino al Mondiale del 2022, con un ingaggio di 1,2 milioni di dollari a stagione. “L’accordo è stato firmato oggi presso la residenza dell’ambasciatore iraniano a Bruxelles, tra Wilmots e Mehdi Taj”, presidente della Federcalcio dell’Iran, ha confermato un portavoce dell’ambasciatore. L’arrivo di Wilmots alla guida delle nazionale, in sostituzione del portoghese Carlos Queiroz, era stato anticipato la scorsa settimana. Il tecnico era anche volato a Teheran il 15 maggio per visionare le infrastrutture e siglare il contratto. Secondo i media iraniani il ritardo nella firma è stato causato dalle difficoltà incontrate dalla federazione per effettuare le transazioni bancarie. Queiroz si era dimesso a gennaio, dopo la sconfitta per 3-0 incassata contro il Giappone nella semifinale della Coppa d’Asia.