CARACAS – Lo Zulia dell’italo-venezuelano Francesco Stifano vuole continuare a fare storia nella Coppa Sudamericana: oggi, alle 16:00, sfida a i cileni del Palestino. Meno di un mese fa, la formazione nerazzurra é diventata la prima squadra dello stato Zulia che approda a questa fase del torneo continentale.

I lagunari nel primo turno hanno superato (3-0) ai calci di rigore, grazie ad una eccezionale prestazione del portiere Leo Morales, i boliviani del Nacional Potosi.

I ragazzi di Stifano arrivano a questa sfida con il morale alle stelle dopo aver timbrato domenica il biglietto d’ingresso nei play off del Torneo Apertura grazie alla vittoria 1-0 contro il Deportivo Lara con un gol di Brayan Moya.

“Nonostante le tante avversità la squadra é riuscita a superarle in bellezza e siamo riusciti a raggiungere il nostro obbiettivo. Essere nella Liguilla! Un passo alla volta e senza riposo siamo riusciti ad essere qui. Siamo in corsa su due fronti (Torneo Apertura e Coppa Sudamericana, ndr), questo é frutto di molto sacrificio”.

Nello scacchiere di Stifano saranno fondamentali le prestazioni del portiere Leo Morales e dell’attaccante honduregno Brayan Moya.

Dal canto suo, il Palestino si presenterà sul campo del Pachencho Romero con l’importante assenza del venezuelano Luis Mago (infortunatosi nella vittoria 3-0 contro il Cobresal). Oltre al difensore della vinotinto, gli “arabi” dovranno fare a meno del portire José Ignacio González, il difensore Guillermo Soto, il centrocampista Julián Fernández e gli attaccanti Lucas Passerini e Roberto Gutiérrez.

La formazione cilena é arrivata a questa fase della competizione dopo aver chiuso al terzo posto la fase a gironi della Coppa Libertadores. Nella massima competizione per club hanno sfidato Internacional di Porto Alegre, Independiente Medellín ed il Talleres de Córdoba.

Questo sarà il nono confronto tra il Palestino ed una formazione venezuelana con un bottino che favorisce nettamente agli arabi: 6 vittorie, una sconfitta ed un pari.

Il primo confronto tra gli arabi ed una squadra creola risale al 18 marzo del 1979, quel giorno sul campo dello stadio Olímpico della UCV pareggio 1-1 con il Deportivo Galicia.

La prima ed unica vittoria venezuelana contro il Palestino é arrivata il 1º marzo del 2017, nella gara d’andata del primo turno della Coppa Sudamericana. Allora l’Atlético Venezuela vinse 1-0, poi il ritorno finí con lo stesso punteggio, ma in favore degli arabi. Per decidere la vincente furono necessari i calci di rigore e s’impose per 6-7 la squadra cilena.

L’appuntamento per chi volesse seguire la sfida tra Zulia e Palestino é fissato per oggi, alle 16:00, nello stadio Pachencho Romero della città di Maracaibo. La gara di ritorno é in programma la prossima settimana, alle 18:15, nello stadio San Carlos di Apoquindo, nella città di Santiago del Cile.

Probabili Formazioni

Zulia: Morales; Rivillo, Benítez, León, Maldonado; E. Hernández, Martínez, Feltscher, Zambrano; Paredes e Moyano

Palestino: Cerda; Silva, Díaz, Saldaña, Bejar; Terifeño, Jimenez, Jorquera, Gutiérrez; Rojas e Cortés.

Fischio d’inizio: 16:00 (ora di Caracas). Stadio: José Encarnación “Pachencho” Romero. Arbitro: Gustavo Murillo (Colombia).

(di Fioravante De Simone)