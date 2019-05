CARACAS – Oggi, alle 20:30 a Montevideo, il Caracas sfiderà il Liverpool. Sul campo dello stadio del Luis Franzini i “reds” non saranno i padroni di casa (che vestono di nerazzuro), ma la formazione venezuelana.

I nerazzurri nell’ultimo turno del campionato charrúa hanno battuto per 1-2 il Plaza Colonia. Conquesto risultato “la cuchilla” vola al nono posto con 18 punti conquistati in 13 gare disputate.

Per la sfida contro il Caracas, mister Paulo Pezzolano avrà a disposizione il difensore Gonzalo Maulella, arrivato pochi giorni fa a parametro zero. Per il match di stasera, il Liverpool dovrà fare a meno del difensore Sebastián Cáseres, attualmente in Polonia per partecipare al mondiale Under 20 con l’Uruguay.

Nel primo turno della Coppa Sudamericana, “el negro de la cuchilla” ha battuto con un globale di 1-0 i brasiliani del Bahía.

Dal canto suo, il Caracas nell’ultimo turno di campionato ha travolto con un netto 5-0 il Llaneros. I rojos del Ávila si sono guadagnati l’accesso al secondo turno della Coppa Sudamericana dopo aver raggiunto il terzo turno dei preliminari della Coppa Libertadores, dove sono stati battuti dal Melgar per 3-2.

L’obiettivo di Sanvicente ed i suoi ragazzi é quello di continuare ad avanzare nella competizione continentale.

Uno dei protagonisti in campo sarà il difensore Ruberth Quijada Fasciana che suona la carica: “Vogliamo portare a casa un risultato positivo, staremo attenti a tutti i dettagli. Ma sappiamo che queste gare durano 180 minuti e giocheremo la gara di ritorno in casa. Doppiamo saper trarre profitto da questa situazione. Il Liverpool é una squadra che subisce tanti gol, ma anche é uno club che ne segna tanti. Hanno ottimi attaccanti e come tutte le squadre uruguaiane sono bravi con il gioco aereo. Dobbiamo stare attenti a questi piccoli dettagli, nelle gare internazionali se sbagli lo paghi caro”.

L’unico precedente dei rojos del Ávila contro una squadra charrúa risale ai preliminari della Coppa Libertadores del 2012, quando sfidarono il Peñarol di Zalayeta e Carini. Sconfitta 4-0 nel Centenario e pareggio 1-1 all’Olímpico.

In caso di esito positivo, i ragazzi di Noel Sanvicente sfideranno agli ottavi la vincente del confronto Independiente del Valle (Ecuador) -Universidad Católica (Cile).

C’è una una piccola curiosità che riguarda il Liverpool, lo scorso 11 maggio sull’account Twitter della Polizia di Madrid é apparso il seguente cinguettio. “La orejona della Champions League é già a Madrid per la finale. Si disputerà nel Metropolitano el prossimo 1º giugno tra il Livepool e Spurs_Es” nosotros la vigilamos”. Fin qui tutto bene, ma il dettaglio é che il Liverpool menzionato in questo post non sono i redes, ma i nerazzurri uruguaiani. Una piccola gaffe che ha fatto ridere i tifosi charrúas.

Probabili formazioni

Liverpool: Bava; Rivas, Makuka, Maulella, Romero; Medina, Caballero, Bajter, Martínez; Ramírez e Franco.

Caracas: Flores; Velásquez, Hernández, Guerra, Colmenárez; Silva, Contreras, Echeverría, Giraldo; Febres e Espinoza.