(ANSA) – WASHINGTON, 23 MAG – Il Pentagono intende presentare alla Casa Bianca un piano per mandare ulteriori truppe, sino a 10 mila uomini, in Medio Oriente per rafforzare le difese contro potenziali minacce iraniane. Lo riferisce l’Ap citando dirigenti Usa anonimi, secondo cui non e’ stata presa ancora alcuna decisione e non e’ chiaro se la Casa Bianca approvera’ la proposta. Le forze avrebbero uno scopo difensivo. All’esame anche l’invio di altre batterie di missili Patriot ed altre navi.