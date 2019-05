(ANSA) – PAVIA, 23 MAG – Un 15enne ha riportato un trauma cranico e rischia di perdere un occhio in seguito a un atto di bullismo che si è verificato in una classe dell’Istituto tecnico Itis Cardano di Pavia. Lo studente, secondo quanto hanno riferito i genitori, è stato aggredito da un compagno che gli ha sbattuto con violenza la testa sul banco. Trasportato al Policlinico San Matteo di Pavia, gli sono sono stati diagnosticati venti giorni di prognosi. Il 15enne è stato dimesso, ma solo nei prossimi giorni si potrà sapere se potrà recuperare la vista dall’occhio rimasto ferito. I genitori del 15enne (che dovrebbero presentare oggi la denuncia ai carabinieri) parlano di “atti di bullismo e vessazioni” nei confronti del figlio che duravano ormai da mesi. Il dirigente dell’Itis Cardano, Giancarla Gatti Comini, ha annunciato che nei prossimi giorni verrà convocato il consiglio di classe per esaminare questo grave episodio. Il responsabile dell’aggressione rischia una lunga sospensione.