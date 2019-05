(ANSA) – LONDRA, 23 MAG – Theresa May “sarà ancora primo ministro per ricevere” il presidente degli Usa Donald Trump – atteso in visita di Stato nel Regno Unito dal 3 al 5 giugno – “ed è giusto che sia così”. Lo ha detto oggi il rampante ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, a margine di una conferenza sulla cyber-sicurezza a Londra. Le sue parole fanno pensare che in effetti domani la premier, ormai isolata nel governo e nel partito sulla Brexit, possa limitarsi a concordare la data d’un suo passo indietro a giugno e forse a renderla pubblica.