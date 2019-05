(ANSA) – MILANO, 23 MAG – La prima stagione del Monza targato Silvio Berlusconi si è chiusa ieri con l’eliminazione al terzo turno del playoff di Lega Pro, e sfuma quindi così l’idea di raggiungere subito la Serie B. “Ma non cambia nulla: siamo soddisfatti e ci riproveremo l’anno prossimo, sempre con Brocchi in panchina”, ha assicurato l’ad Adriano Galliani all’ANSA. “Stagione fallimentare? Assolutamente no. Avevamo due obiettivi altissimi, coppa Italia e Serie B, e li abbiamo sfiorati: in finale di coppa Italia con un risultato aggregato di 2-2 fra andata e ritorno e di 4-4 nella doppia sfida playoff con l’Imolese – ha notato l’ex ad del Milan -. Abbiamo preso complessivamente 18 giocatori, la nostra stagione è cominciata praticamente a gennaio e da allora siamo andati benissimo. Siamo soddisfatti di gioco e risultati, abbiamo un organico fortissimo che rafforzeremo con qualche innesto se servirà”.