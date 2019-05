(ANSA) – LONDRA, 23 MAG – Theresa May per ora tira dritto e dà vita a un mini-rimpasto dopo la ribellione scatenata ieri contro di lei sulla Brexit in casa Tory e le dimissioni da Leader of the House (ruolo che equivale a quello di un super ministro dei Rapporti con il Parlamento) da parte di Andrea Leadsom. La brexiteer Leadsom, potenziale candidata a succedere alla premier alla guida del governo e del partito, è stata sostituta dal moderato Mel Stride, figura di minor visibilità e finora viceministro del Tesoro.