BRASILIA. – La popolarità del presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, è scesa al 28,6%, mentre la disapprovazione è salita al 36,2%: è quanto rivela un sondaggio della piattaforma di monitoraggio Atlas Politico, secondo il quale il politico più stimato resta l’ex giudice e attuale ministro della Giustizia, Sergio Moro.

Il rilevamento ha mostrato che per la prima volta da febbraio l’immagine “cattiva o pessima” per il capo di Stato ha superato quella “buona o ottima”, mentre il 31,3% la giudica “normale”. A febbraio l’indice di approvazione era del 38,7% e quello di disapprovazione del 22,5%.

Per Andrei Roman, direttore di Atlas Politico, il prevalere dell’immagine negativa sulla positiva si deve a un “intenso flusso di notizie negative” attorno a Bolsonaro, in cui spicca la decisione di tagliare il bilancio per l’istruzione, oggetto delle manifestazioni di protesta dello scorso 15 maggio. Sul risultato del sondaggio ha poi avuto influenza lo scandalo che coinvolge il figlio del presidente, il senatore Flavio Bolsonaro, sospettato di aver ricevuto denaro irregolarmente e di legami con le milizie paramilitari di Rio de Janeiro.

A guidare la lista dei personaggi più popolari, con il 60%, c’è il ministro della Giustizia e della Pubblica sicurezza, Sergio Moro, ex magistrato anti-corruzione, mentre l’ex presidente, Luiz Inacio Lula da Silva, ha ottenuto il 31% di approvazione e il 57% di disapprovazione. Allo stesso tempo, il 56,1% degli intervistati si è detto favorevole al carcere per Lula, arrestato il 7 aprile 2018 in seguito a una condanna a 12 anni per corruzione e riciclaggio di denaro nell’inchiesta Lava Jato, la Mani Pulite brasiliana.