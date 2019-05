(ANSA) – LONDRA, 23 MAG – Calendario rinviato e data sospesa per la presentazione delle legge di attuazione della Brexit illustrato ieri ai Comuni da Theresa May con proposte di compromesso già naufragate di fronte all’ostilità sia delle opposizioni sia di buona parte della maggioranza. Lo ha annunciato oggi il governo a Westminster, lasciando aperta la porta a un rinvio del dibattito oltre la scadenza della settimana del 3 giugno finora indicata dalla premier Tory. Downing Street da parte sua fa sapere che la May continua a “consultarsi con i ministri” e che sta rimettendo mano al testo. Un annuncio interpretato dai media come il segnale di un estremo tentativo di resistenza ulteriore alle richieste di dimissioni che continuano a salire dall’interno del Partito Conservatore e dello stesso governo.