ROMA. – Nuovo principio d’incendio, stamane a bordo di bus a Roma. La vettura è uno dei minibus elettrici rimessi in funzione nel centro cittadino da pochissimo, solo dieci giorni fa, dopo un’opera di ristrutturazione tecnicamente chiamata ‘revamping’. I pm di Roma apriranno un fascicolo di indagine sul caso, ipotizzando il reato di incendio colposo. Non è escluso che il procedimento finirà in quello già avviato da mesi a piazzale Clodio e che riguarda i vari episodi di incendi a bus della municipalizzata dei trasporti avvenuti a Roma negli ultimi mesi.

Dall’inizio del 2019 ad oggi si contano 10 principi di incendio per i bus dell’Atac in circolazione nella Capitale. Stando alle cifre fornite dalla municipalizzata dei trasporti, nello stesso periodo del 2018 (da inizio gennaio al 23 maggio) erano stati ben 20. Tali casi “sono stati dimezzati grazie al lavoro e agli investimenti fatti in manutenzioni malgrado il parco sia più vecchio di un anno”, sottolineano dall’azienda. Stamane l’autista, che avrebbe fatto scendere dal minibus i passeggeri impauriti, è stato il primo ad intervenire con l’estintore. Poi i vigili del fuoco hanno completato l’intervento.

Il principio d’incendio, che si è sviluppato intorno alle 7.30, non ha causato feriti, ma ha determinato la chiusura temporanea di un tratto di via Sistina. Atac ha annunciato che la vettura, che non ha subito gravi danni, sarà “riparata e tornerà in servizio”. Mentre l’assessore alla Mobilità Linda Meleo ha chiesto all’azienda un resoconto dell’indagine interna per far luce sulle cause dell’accaduto. “L’amministrazione comunale seguirà da vicino l’evolversi della vicenda.

L’accordo quadro per il revamping dei minibus prevede anche la manutenzione full service dei mezzi per un periodo di sei anni”, precisano dal Campidoglio. I minibus elettrici, dopo il ‘revamping’ sono tornati a circolare nelle strade del centro storico di Roma lunedì 13 maggio. La prima linea ad essere attivata è stata la 119 che collega piazza Venezia a piazza del Popolo. Successivamente si prevede l’entrata in servizio anche della linea 117 tra piazza San Giovanni in Laterano e largo Chigi (con percorso all’interno del rione Monti).

Complessivamente, entro l’estate, il programma è questo: ripristinate due linee per il centro storico e rimettere su strada 25 dei cosiddetti ‘eco-bus’ ad emissioni zero. Critiche dal Pd con Stefano Pedica che punta il dito: “Il calvario dell’Atac continua. Raggi da settimane ripete che l’azienda del trasporto pubblico sta rinascendo e che la vita dei passeggeri è migliorata. Se questi sono i risultati c’è solo da piangere. Le fiamme stanno divorando il trasporto pubblico romano”.