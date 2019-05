(ANSA) – ROMA, 23 MAG – Continua il tormentone sul futuro tecnico della Juve, e nonostante le ripetute smentite Pep Guardiola resta la prima scelta. Almeno per tifosi scommettitori: mentre i bookmaker sono impegnati nel balletto delle quote sui favoriti, è dal pubblico che è arrivata la risposta più decisa e indica Guardiola. Un sogno, una speranza, fatto sta che il 46% si è già espresso rispondendo alla chiamata di Planetwin365 e puntando sul tecnico del City campione in Premier. Inizialmente dato per favorito, Guardiola era stato poi superato da Maurizio Sarri che, stando alle preferenze degli utenti, è solo quarto con il 7%. Un risultato discordante rispetto a quanto sostengono ora gli stessi analisti di Planetwin365, che quotano la nomina di Guardiola a 1,28, mentre quella di Sarri a 3,75. Tra i due c’è Josè Mourinho (6,00), che ha incontrato il favore del 17% dei tifosi, secondo posto davanti a Simone Inzaghi, che con l’8% chiude il podio (a quota 11,00).