(ANSA) – TORINO, 23 MAG – “Allegri sa bene come si trasformano i giocatori in una squadra”. Così Miralem Pjanic sull’ormai ex tecnico della Juventus, all’ultima panchina in bianconero domenica con la Sampdoria: “Gestire 24 persone dentro un gruppo non è semplice e io ho sempre fatto i complimenti al nostro allenatore perché è stato eccezionale in questo e non è semplice – ha spiegato il centrocampista bosniaco durante l’evento Randstad all’Allianz Stadium -. Per un allenatore questo è complicato ma è fondamentale, e lui c’è sempre riuscito molto bene”.