CARACAS. –Dalle gare d’andata del secondo turno della Coppa Sudamericana, la Primera División torna a casa con una vittoria ed una sconfitta.

Sul campo del Pachencho Romero di Maracaibo, vittoria al cardiopalma per lo Zulia che ha superato 2-1 il Palestino. Brayan Moya al 13esimo ha sfruttato al meglio un passaggio di Evelio Hernandez per sbloccare il risultato in favore dei lagunari.

Quando i tifosi, pregustavano la vittoria arriva al 90+3’ il pareggio del Palestino. Un gol che avrebbe tagliato le gambe a qualsiasi squadra, ma non ad una allenata dall’italo-venezuelano Francesco Stifano. Palla al centro ed i suoi ragazzi riescono a creare un contropiede letale e Moya sfrutta al meglio una palla che vagava in area per sfondare la rete avversaria al 95esimo.

Adesso lo Zulia volerà in Cile dove avrà l’occasione di difendere questo vantaggio per continuare ad avanzare agli ottavi della Coppa Sudamericana.

Per la formazione lagunare quella ottenuta contro gli “arabi” é la prima vittoria in competizioni internazionali sul campo dello stadio Pachencho Romero.

Storia ben diversa per il Caracas. I ragazzi di Noel Sanvicente giocano un’ottima gara sul campo dello stadio Luis Franzini, ma non vengono premiati con il gol. Anzi la dea bendata sorride ai “padroni di casa” del Liverpool che s’impongono con una zuccata vincente di Maxi Bajter all’89esimo. Da segnalare la presenza di un grosso numero di sostenitori della formazione venezuelana che durante tutta la gara hanno incitato i propri beniamini. Durante gran parte della gara si sentivano solo i tifosi dei rojos, i locali hanno iniziato a cantare solo dopo il gol.

Il Caracas avrà la possibilità di rifarsi tra sette giorni quando ospiterà il Liverpool nello stadio Olímpico.

Per la Primera División, la giornata di Coppa Sudamericana continuerà oggi, alle 20:30, con la sfida Corinthians-Deportivo Lara. Sulla carta la sfida contro il “Timao” é un accoppiamento proibitivo per il Lara.

Per la formazione barquisimetana i precedenti non sono benevoli, le due squadre si sono sfidate l’anno scorso nella fase a gironi della Coppa Libertadores e la venezuelana ha riportato a casa due sconfitte: 2-0 in Brasile e 2-7 a Cabudare.

Nel caso che la squadra allenata da Leonardo Gónzalez riuscisse a superare l’ostacolo Corinthians sfiderà la vincente del derby uruguaiano Montevideo Wanderers-Club Atlético Cerro.

(di Fioravante De Simone)