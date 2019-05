CARACAS – Mister Rafa Benítez e il Newcastle potrebbero andare avanti insieme. L’allenatore è in scadenza il prossimo 30 giugno, ma la dirigenza dei “magpies”, così come il tecnico spagnolo, vogliono raggiungere un’intesa sul nuovo contratto. Gli incontri – fa sapere il The Sun – non hanno finora portato alla fumata bianca che, tuttavia, potrebbe arrivare a breve.

Tra le richieste dell’ex allenatore di Napoli ed Inter c’è il riscatto dell’attaccante venezuelano Salomón Rondón. Per farsi del cartellino del calciatore nato 29 anni fa a Caracas il Newcastle dovrà sborsare nelle casse del West Bronwich 20 milioni di euro.

Nel torneo appena concluso il venezuelano ha disputato 32 gare ed é andato a segno in 11 occasioni, nella sua pagella vanno aggiunti anche 7 assist.

Questa é stata la sua quarta stagione in Premier League. Nelle tre precedenti occasioni militava nel West Bromwich Albion dove ha messo a segno 24 reti in 108 gare disputate con una media di 0.19 gol a partita, mentre quest’anno grazie alla cura Benítez la media é salita a 0.34. Se andiamo a controllare anche gli assist sono aumentati grazie agli schemi dell’ex allenatore di Napoli ed Inter passando de tre a sette (più del doppio). Per questo ha vinto la distinzione di miglior giocatore dell’anno del Newcastle.

Grazie a questi numeri in ascesa, il nome di Salomón Rondón appare nella lista delle spese di diversi club della Premier League, ma anche di diversi club europei.

Nello scacchiere che ha in mente Benítez per la prossima stagione c’è anche il suo connazionale Juan Mata (attualmente in forza al Manchester United).

“Sto aspettando una risposta da parte del club per il rinnovo. Quello di cui sono certo è che in futuro voglio tornare a competere per vincere qualche trofeo. Il massimo è ovviamente la Champions, quindi nei prossimi 11 anni di carriera mi piacerebbe tornare a vincerla” ha dichiarato il tecnico spagnolo parlando del prolungamento del contratto ed ha messo in chiaro che sogna in grande e non si accontenta di conquistare la salvezza con la squadra bianconera. Qualora dovesse arrivare il rinnovo la dirigenza accontenterà il mister spagnolo in sede di mercato?

