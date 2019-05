CARACAS. – Nella puntata di oggi su Rai Italia de “L’Italia Con Voi”, il programma ideato e prodotto per gli italiani nel mondo, condotto da Monica Marangoni, accompagnata da Stefano Palatresi al pianoforte, il primo ospite è Massimo Di Cataldo, che si esibisce in studio e ci parla dei suoi progetti e del suo nuovo album.

Poi è la volta di Massimo Tagliatesta, antiquario e Tommaso Ziffer, architetto interior designer, che ci aiutano a scoprire le nuove tendenze del mercato dell’arte e dell’antiquariato.

Si cambia argomento per ricordare il grande Leonardo da Vinci, a 500 anni dalla morte, con Andrea Neri e i suoi modelli in scala che riproducono le invenzioni del genio toscano e la professoressa Katia Maurizi, che ci illustra il “Progetto Leonardo” sviluppato con i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Vinci.

Con Marco Papi, Presidente della Associazione Apicoltori di Roma e provincia si entra nel mondo dell’apicoltura. In chiusura la rubrica “Hollywood Party”di Alessandro Boschi che ha incontrato Alvaro Vitali, il famoso “Pierino” di tanti film, attore comico con una vita e un carriera molto particolare.

Con le “Storie dal Mondo” si va prima in Sudafrica, dove Bina Genovese, imprenditrice italiana è al comando di una delle più importanti case d’asta africane. Poi ci trasferiamo negli Stati Uniti, dove Rene Ricciardi, di origini siciliane, da sempre apicoltrice per passione, ha ottenuto un finanziamento per un progetto fotografico che l’ha portata per sei mesi a contatto con gli apicoltori italiani.

Programmazione:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h18.00

SAN PAOLO h18.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h15.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.30

Per contattare la redazione di L’Italia con Voi scrivete a: litaliaconvoi@rai.it

Per contattare Rai Italia scrivete a: rai.italia@rai.it

www.raitalia.it