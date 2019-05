(ANSA) – ROMA, 24 MAG – In Nba clamorosa vittoria dei Toronto Raptors sul campo dei Milwaukee Bucks e quella che sembrava una finale di Conference ormai persa, potrebbe ora diventare una finale vinta. Nella notte italiana infatti i canadesi sono andati a vincere per 105-99 in casa dei rivali gara 5, portandosi sul 3-2, ed ora li aspetta il turno da giocare in casa che potrebbe essere decisivo per l’accesso alle Finals. Solo fino a pochi giorni fa nessuno avrebbe scommesso su tale rivolgimento di fronte, i Raptors infatti dopo gara 2 erano sotto per 2-0, poi è cominciata la lenta inesorabile rimonta fino al sorpasso di questa notte che potrebbe risultare fatale ai Bucks, stanotte irriconoscibili. Mattatore della serata, nonostante qualche malanno, è stato Kawhi Leonard, che ha messo a segno 35 punti, con ben 5 triple, con l’aggiunta di 7 rimbalzi e 9 assist. Mentre Fred Van Fleet ha addirittura segnato 21 punti frutto di 7 triple. Fra i Bucks il migliore come sempre in questa stagione è stato il greco Giannis Antetokounmpo, con 24 punti di personale. Le due squadre si giocano la stagione nella gara di sabato notte a Toronto, i canadesi sono a un passo dalla loro prima volta nelle Finals. (ANSA).