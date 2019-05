(ANSA) – BOLZANO, 24 MAG – Particolare incidente ieri durante un intervento di elisoccorso a St. Anton, in Tirolo, per un incidente sul lavoro in alta quota. Come riferisce l’agenzia Apa il pilota dell’elisoccorso Christophorus 5 avrebbe avuto un malore mentre i soccorritori stavano caricando il ferito sull’elicottero. Il pilota ha perso il controllo del mezzo, che ha fatto una rotazione su se stesso, toccando il pendio nevoso con la coda per poi atterrare. Il paziente è caduto fuori dal velivolo e un soccorritore ha subito leggere ferite. Sul posto è intervenuto un secondo elicottero che ha portato il pilota e il soccorritore in ospedale, mentre l’operaio ferito è stato portato a valle con un’ambulanza. Sull’incidente indagano la Procura di Innsbruck e l’ente di sicurezza volo austriaco.