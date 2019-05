(ANSA) – ROMA, 24 MAG – “Agli insulti delle opposizioni ci sono abituato, quello che è strano è essere insultati dagli alleati di governo. Ma fa niente, da lunedì conto che tutti torneranno più rispettosi”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a Galliate, nel Novarese, da dove ha iniziato il suo ultimo giorno di campagna elettorale. Il segretario federale del Carroccio oggi sarà anche a Verbania e a Vercelli, per il rush finale verso domenica, quando in Piemonte si vota anche per la Regione.