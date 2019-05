(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 24 MAG – “Negli ultimi mesi, i giovani sono diventati sempre più espliciti, come si rileva, ad esempio, negli imponenti ‘scioperi per l’ambiente’. La loro frustrazione e rabbia verso la nostra generazione è palese. Rischiamo di finire per derubarli del loro futuro”. Lo scrive il card. Peter Turkson, Prefetto del dicastero per lo Sviluppo umano integrale. “Bisogna fare appello ai leader politici ad essere molto più coraggiosi e ad ascoltare il grido drammatico che si leva dalla comunità scientifica e dal movimento dei giovani per il clima”, aggiunge Turkson in un messaggio alla comunità scientifica per il quarto anniversario dell’Enciclica di Papa Francesco Laudato si’.