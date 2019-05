(ANSA) – ROMA, 24 MAG – “Mi auguro che ci sia l’atmosfera che De Rossi merita, che sia una festa per tutto quello che ha dato alla Roma e per il modo in cui l’ha dato. Giocherà dal primo minuto, con la fascia da capitano” Così il tecnico Claudio Ranieri, a proposito dell’ultima partita in giallorosso del centrocampista. “Merita la standing ovation di tutto l’Olimpico. De Rossi trasmette nel gioco la passione per maglia che indossa, dalla Roma alla Nazionale – ha aggiunto – Questo non vuol dire che gioca sempre bene, però dà sempre il 100%”.