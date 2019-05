(ANSA) – ROMA, 24 MAG – “Credo che il gruppo sia valido, ben miscelato, con gli anziani ed i giovani giusti, anche se qualcuno ha reso meno di quello che ci si aspettava. Schick lo considero un grande giocatore, mi piacerebbe che restasse per dimostrare quanto vale. Alcuni sono maturi a 19 anni, altri hanno bisogno di più tempo. Nella prossima stagione non si riparte da zero, anche se la classifica finale di questa è deficitaria”. E’ ottimista Claudio Ranieri sul futuro della Roma, che lascerà a fine campionato.