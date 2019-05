(ANSA) – ROMA, 24 MAG – “Anni fa si scelse Barabba, oggi scegliete Gesù. Il popolo quando vota non riflette su ciò che è meglio ed è rimasto quello del 33 dopo Cristo, quando su chi liberare tra Barabba e Gesù la folla disse: Barabba, Barabba, Barabba. Oggi invece dovete liberare Gesù!”. Lo ha detto Silvio Berlusconi intervistato a Tgcom 24. “Il governo sa solo litigare – ha aggiunto – Lega e M5s sono in contrasto su almeno trenta proposte. Il Paese soffre, è isolato dall’Europa, ha meno lavoro e più poveri. Ai Cinquestelle è stata data in mano l’Italia, e non sanno cosa fare. Chiedo ai 51 milioni di italiani che ne hanno diritto di andare alle urne per esprimere il loro voto per cambiare”.