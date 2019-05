(ANSA) – ISTANBUL, 24 MAG – “L’Iran vedrà la fine di Trump, ma lui non vedrà mai la fine dell’Iran”. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Teheran Mohammad Javad Zarif durante la sua visita in Pakistan, dove oggi ha incontrato tra gli altri il premier Imran Khan. Il riferimento del diplomatico iraniano è al tweet dei giorni scorsi del presidente americano, che avvisava la Repubblica islamica di non minacciare più gli Usa, altrimenti sarebbe stata la sua “fine ufficiale”. Anche se Trump ha “accusato più volte la nazione iraniana con questo titolo” di terrorista, “è lui quello che se lo merita”, ha aggiunto Zarif, citato dalla Fars.