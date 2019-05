(ANSA) – ROMA, 24 MAG – La ct Milena Bertolini ha ufficializzato le 23 azzurre convocate per i mondiali di calcio in Francia (7 giugno-7 luglio). Mercoledì a Ferrara l’ultimo test con la Svizzera. Il primo giugno la Nazionale sarà ricevuta dal presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. Le convocate: Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Chiara Marchitelli (Florentia), Rosalia Pipitone (AS Roma). Difensori: Elisa Bartoli (AS Roma), Lisa Boattin (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Sara Gama (Juventus), Alia Guagni (Fiorentina Women’s), Elena Linari (Atletico Madrid), Linda Cimini Tucceri (Milan). Centrocampiste: Valentina Bergamaschi (Milan), Barbara Bonansea (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Juventus), Manuela Giugliano (Milan), Alice Parisi (Fiorentina Women’s), Martina Rosucci (Juventus), Annamaria Serturini (AS Roma). Attaccanti: Cristiana Girelli (Juventus), Valentina Giacinti (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women’s), Daniela Sabatino (Milan), Stefania Tarenzi (Chievo Verona).