(ANSA) – ROMA, 24 MAG – La marcia di avvicinamento alla Fase finale dell’Europeo Under 21-Italia 2019 prosegue. A poco più di venti giorni dall’esordio nella competizione europea, il tecnico Luigi Di Biagio ha convocato oggi 26 Azzurrini per un pre ritiro in programma a Roma. I giocatori impegnati nei play off del campionato di serie B si aggregheranno al gruppo al termine delle gare. Tra i convocati mancano i ‘big’ come Zaniolo e Barella che dovrebbero essere chiamati dalla Nazionale A (lunedì prossimo le convocazioni) in vista delle qualificazioni a Euro 2020 e che si raduneranno al gruppo degli azzurrini il 12 giugno. La squadra si radunerà da mercoledì 29 maggio (ore 12.30) sino a sabato 8 giugno presso il Centro Sportivo SS Lazio di Formello (RM) per svolgere la prima fase di preparazione. Giovedì 6 giugno, entro la mezzanotte, il tecnico azzurro ufficializzerà la lista dei 23 calciatori che prenderanno parte al torneo. Completato il raduno preliminare, il gruppo dei 23 azzurrini si ritroverà lunedì 10 giugno a Bologna