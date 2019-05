(ANSA) – ROMA, 24 MAG – Nel Made in Denmark, torneo dell’European Tour, passo falso per Edoardo Molinari, scivolato dalla prima all’undicesima posizione (139, -3). A Farso l’azzurro è costretto ora a rincorrere e rimontare cinque colpi all’austriaco Matthias Schwab (134, -8), nuovo leader della rassegna. Seconda posizione per lo spagnolo Alejandro Canizares e il francese Romain Langasque (135, -7), e battuta d’arresto per Matt Wallace, solo ventunesimo (140, -2). L’inglese, campione uscente, in Danimarca insegue il bis e punta alla leadership della Race to Dubai, l’ordine di merito del massimo circuito continentale. Buone rimonte per Guido Migliozzi, trentesimo con 141 (-1), e Andrea Pavan, quarantanovesimo (142, par). Fuori dai giochi Nino Bertasio, 75/o con 144 (68 76, +2), Filippo Bergamaschi, 110/o con 146 (73 73, +4), Lorenzo Gagli, 125/o con 148 (74 74, +6), e Renato Paratore, 141/o con 150 (76 74, +8).