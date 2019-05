ROMA. – Sarà un weekend di piogge, quello che si apre domani, prima e soprattutto al Nord e poi, nel giorno delle elezioni europee e amministrative, al Centrosud e in misura minore al settentrione. E anche la prossima settimana partirà molto instabile, con un impulso freddo che potrebbe giungere nei giorni a seguire. Per l’alta pressione, quindi, bisognerà probabilmente attendere i primi di giugno.

Intanto arrivano le prime indicazioni per l’estate: parlano di probabili ‘eventi estremi’, e di una stagione ‘molto secca o con forti locali precipitazioni’, mentre in Campania, già maggio è stato finora un mese ‘dal clima pazzo’. Proprio ieri si è verificata una grandinata eccezionale che ha creato ulteriore preoccupazione tra gli agricoltori. Questi eventi estremi dovrebbero caratterizzare anche la prossima estate, secondo i maggiori esperti del meteo in Italia, presenti al convegno annuale dell’Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici, in corso a Roma.

Concordano su previsioni non rassicuranti per la prossima stagione, ma mettono anche in guardia dal proliferare di app e fake news in materia: “usano titoli roboanti ma parlano spesso senza competenze e, attraverso i social media, creano panico per aumentare click e pubblicità”, denuncia Raffaele Salerno, vice presidente dell’Associazione Italiana Scienze dell’Atmosfera e Meteorologia (Aisam). “Fare previsioni stagionali è difficile, per cui allarmi come ‘sarà l’estate più brutta’, vanno presi con le pinze. Ma che ci sia un rischio crescente di fenomeni estremi è un dato di fatto, spiega Antonello Pasini, docente di Fisica del clima presso l’Università Roma Tre.

“La temperatura del mare sempre più alta – precisa – aumenta l’evaporazione, più vapore significa nuvole pesanti e cariche, che provocano precipitazioni più intense. Inoltre, il surriscaldamento del mare significa più energia immessa in atmosfera, scaricata sul territorio”.

Intanto, per il weekend, sono previsti, secondo i meteorologi di 3bmeteo.com, improvvisi acquazzoni o temporali che raggiungono il culmine nelle ore serali, sabato soprattutto al Nord e domenica al Centrosud, a causa di una nuova depressione mediterranea che dal Nord Africa raggiungerà l’Italia. Quella di domani, in particolare, sarà una giornata instabile al Nord, con piogge e rovesci sparsi. Il tempo sarà variabile al Centro e andrà un po’ meglio al Sud.

Domenica, sempre secondo 3bmeteo.com, sarà la giornata peggiore per il Centrosud; l’avanzamento della depressione verso il Tirreno porterà un carico di nuvolosità e piogge e rovesci che si estenderanno nell’arco del giorno a tutte le regioni. Andrà un po’ meglio al Nord, salvo locali piogge tra Liguria, basso Piemonte ed Emilia Romagna.

Le temperature saranno gradevoli fino a domani con caldo senza eccessi, mentre un nuovo calo termico è atteso domenica soprattutto al Centrosud. Il maltempo, peraltro, non è finito: la nuova settimana, secondo i meteorologi di 3bmeteo.com, “partirà molto instabile e con temperature piuttosto basse. Nei giorni a seguire potrebbe poi giungere l’ennesimo impulso freddo dal Nord Europa. Per il tanto sospirato arrivo dell’alta pressione con tempo più stabile bisognerà probabilmente attendere i primi di giugno”.