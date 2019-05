(ANSA) – ROMA, 25 MAG – Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, ha annunciato la sua candidatura alla leadership del partito conservatore. Lo riporta Skynews. Il ministro si giocherà la successione alla poltrona di Theresa May con altri quattro candidati, almeno per il momento: l’ex sindaco di Londra ed ex ministro Boris Johnson, il ministro degli Esteri Jeremy Hunt, il ministro per lo Sviluppo internazionale Rory Stewart e l’ex ministro per il Lavoro e le Pensioni Esther McVey. “Dobbiamo realizzare la Brexit, io ci riuscirò. Dobbiamo far andare avanti questo Paese”, ha dichiarato Hancock annunciando la sua candidatura.