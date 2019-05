(ANSA) – PALERMO, 25 MAG – Indossare giacca e cravatta ogni giorno gli stava proprio stretto, sognava spazi aperti e l’avventura. Dopo avere conseguito una laurea in economia aziendale era destinato a trascorrere lunghe ore in un ufficio. Già per lui, infatti, si erano aperte le porte a Milano del customer service di Vodafone. Ma non era questo il lavoro adatto a Pietro D’Arca, palermitano, 28 anni. Così ha mollato tutto ed è partito per ritagliarsi un altro futuro. Da un anno e sei mesi fa il glacier guide (guida per escursioni sui ghiacciai) e vive in a Hvolsvöllur, 934 abitanti, a circa 106 km a est di Reykjavík, in Islanda. “Ci sono posti nel mondo che collegano la tua anima al tuo cuore, e ne ho trovato qui uno di quelli e ora sono felice”, dice mentre è in cima ad un vulcano. Arrivato in Islanda, D’Arca iniziò un training di circa un mese per prendere il brevetto di glacier guide e concretamente guidare tour di hiking e Ice Climbing sui ghiacciai islandesi.. (ANSA).