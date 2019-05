(ANSA) – FIRENZE, 25 MAG – “In queste ore gli unici pensieri sono per la salvezza e per la partita di domani con il Genoa che vale la permanenza in serie A”. E’ il messaggio fatto trapelare dalla società viola a commento di quanto pubblicato dal New York Times sull’imminente cessione del club al miliardario italo-americano Rocco Commisso.